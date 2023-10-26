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Курс валют НБУ на 26 октября

Курс валют НБУ на 26 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 25 октября, снизился до отметки 36.53 за 1 доллар.

Евро подешевел на 29 коп до 38.62 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.91 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 25 октября 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 44 коп до 44.26 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 40.78 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 10 коп до 8.61 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.531200 --0.048
EUR Евро 38.617100 --0.292
RUB Рубль 0.390980
GBP Фунт стерлингов 44.264900 --0.438
CHF Швейцарский франк 40.776000 --0.181
PLN Польский злотый 8.614800 --0.103

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