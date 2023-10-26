Курс валют НБУ на 26 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 25 октября, снизился до отметки 36.53 за 1 доллар.
Евро подешевел на 29 коп до 38.62 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.91 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 25 октября 2023 года.
Фунт стерлингов подешевел на 44 коп до 44.26 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 40.78 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 10 коп до 8.61 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.531200
|EUR
|Евро
|38.617100
|RUB
|Рубль
|0.390980
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.264900
|CHF
|Швейцарский франк
|40.776000
|PLN
|Польский злотый
|8.614800