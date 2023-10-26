Массовая стрельба в США: полиция установила личность нападавшего

Правоохранители США выяснили личность мужчины, который в ночь на 26 октября устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн: им оказался 40-летний Роберт Кард, сообщает Украинская правда.

По информации правоохранителей, именно этот человек устроил стрельбу в баре Schemengees и боулинг клубе Sparetime Recreation.

В полиции отметили, что Кард до сих пор находится на свободе, он вооружен и опасен.

Местных жителей просят обратиться в правоохранительные органы, если им известно о местонахождении Карда.