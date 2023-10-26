В Конгрессе рассказали, поддержат ли увеличение помощи Украине

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в ответ на вопрос об увеличении помощи Украине заявил, что согласует это "при определенных условиях", сообщает Украинская правда.

"У нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим. Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно" , – сказал Джонсон.

Ранее президент США Джо Байден поздравил﻿ Джонсона с избранием на должность спикера Палаты представителей и призвал его способствовать принятию в Конгрессе дополнительного финансирования, в том числе и для Украины

25 октября после нескольких недель попыток Палата представителей США избрала нового спикера – представителя республиканского большинства и сторонника экспрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона.

Палата представителей США не могла принимать новые законы, в том числе о помощи Украине, без спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан лишь до середины ноября, чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему. Именно поэтому лицо спикера нижней палаты Конгресса имеет значение и для Киева.