ВСУ за сутки отбили по меньшей мере 60 атак на семи направлениях – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили по меньшей мере 60 атак оккупантов на семи направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 октября.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались Новоселовское, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Григоровка, Верхнекаменское, Хромово, Клещиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новобахмутовка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское, Володино Донецкой области; Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области; Змиевка, Берислав, Новоберислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские военные отразили 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.