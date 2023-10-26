Израиль сообщил о рейде пехотой и бронетехникой в Сектор Газа

Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.

ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "следующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.

Издание The Times of Israel отмечает, что этот рейд является крупнейшим проникновением ЦАХАЛа в Газу с начала войны.