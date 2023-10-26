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ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и 29 танков – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и 29 танков – Генштаб
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 810 российских окупантов, 29 танков, 30 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 297 120 (+810) человек,
  • танков − 5 141 (+29) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 715 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 7 155 (+30) ед,
  • РСЗО − 834 (+1) ед,
  • средств ПВО − 556 (+2) ед,
  • самолетов − 320 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5389 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 1 538 (+0) ед,
  • кораблей / катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 507 (+33) ед,
  • специальной техники – 1 010 (+3) ед.

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