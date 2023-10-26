ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и 29 танков – Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 810 российских окупантов, 29 танков, 30 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 297 120 (+810) человек,
- танков − 5 141 (+29) ед,
- боевых бронированных машин – 9 715 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 7 155 (+30) ед,
- РСЗО − 834 (+1) ед,
- средств ПВО − 556 (+2) ед,
- самолетов − 320 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5389 (+17) ед,
- крылатых ракет − 1 538 (+0) ед,
- кораблей / катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 507 (+33) ед,
- специальной техники – 1 010 (+3) ед.