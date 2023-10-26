ЕС отстает с планом предоставления Украине миллиона снарядов – Bloomberg

Европейский Союз отстает от плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

Согласно утвержденным в начале этого года планам, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала – за счет имеющихся запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

По словам источников и документов, с которыми ознакомилось агентство, эта инициатива на данный момент обеспечила около 30% от запланированного. Исходя из объема подписанных на сегодня контрактов, она рискует не достичь своей цели.

Несколько стран-членов ЕС в частном порядке обратились во внешнеполитическое ведомство Евросоюза с просьбой продлить срок выполнения контрактов, добавили собеседники.

США, которые стремятся увеличить собственное производство до около 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия, отметили собеседники. Представители Белого дома отказались от комментариев.

В условиях, когда украинское контрнаступление имеет ограниченный прогресс, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, являются критически важными для того, чтобы помочь Украине не отставать от российского производства.

По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона снарядов, в то время как Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает закупать снаряды советских времен.

Страны-члены ЕС неохотно предоставляют конкретные данные о том, что они предоставили, или о контрактах, которые они подписали.

Некоторые страны, однако, поделились цифрами в частном порядке. Около десятка стран, в том числе страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, поставили или планируют поставить от 300 000 до 400 000 боеприпасов, в основном в рамках инициативы ЕС.

Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом ЕС, разместили заказы на сумму 52 миллиона евро с началом производства в следующем году.

По словам одного из собеседников, цена на боеприпасы выросла с момента запуска инициативы, а это означает, что текущий бюджет может оказаться недостаточным для достижения ее целей.

Эти цифры не включают всех поставок, осуществленных после начала полномасштабного российского вторжения, а некоторые страны могли поставлять боеприпасы из-за пределов ЕС или не разглашать информацию о своих поставках.

Некоторые страны-члены ЕС также осуществляют собственные программы закупок и стремятся усилить свой промышленный потенциал так же, как и Украина.