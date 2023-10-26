Данилов: Украина готова предоставить США информацию о полученной помощи

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон хочет подотчетности помощи Украине для ее продолжения. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что это естественно. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, Палата после избрания спикера начнет работать полноценно, что является хорошим сигналом. Он выразил уверенность, что дополнительная помощь Украине будет выделена.

"Спикер сказал, что они хотят проверять помощь — это абсолютно естественная вещь, мы с удовольствием готовы предоставить всю информацию о помощи, никаких тайн нет. Это никак не повлияет на ее получение" , — сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Украина ведет учет всего оружия от партнеров и передает им информацию.

Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у республиканцев "будут условия" для одобрения дальнейшей помощи Украине.

"Мы хотим подотчетности и стремимся, чтобы Белый дом четко определил цели. Но мы собираемся провести эти обсуждения. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.