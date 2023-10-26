В Бельгии задержали палестинца, угрожавшего "умереть смертью мученика"

Накануне саммита Европейского Союза в Брюсселе полиция задержала палестинца, который пригрозил умереть "смертью мученика", сообщает Европейская правда.

Как сообщалось, 23-летний палестинец Мохаммед А. заявил Fedasil – бельгийскому учреждению, которое отвечает за прием искателей убежища – о своем намерении "умереть как мученик, взорвав себя".

Мужчина подал прошение об убежище в Бельгии 26 сентября. На следующий день он должен был подать заявление еще раз, но этого не произошло. В конце концов, во вторник он пришел в офис Fedasil и, как сообщают, "выразил желание умереть мученической смертью, поскольку узнал, что вся его семья погибла в Газе".

После этого заявления все полицейские подразделения стран Бельгии немедленно начали его розыск. Впоследствии стало известно, что мужчину задержали.

"Федеральная судебная полиция, которая отвечает за расследование, едет в южный полицейский округ Брюсселя, чтобы забрать арестованного. Необходимо провести несколько проверок, чтобы подтвердить его личность" , – сообщила Сара Дюрант, пресс-секретарь прокуратуры Брюсселя.

Федеральная прокуратура также объявила в среду, что задержала подозреваемого с полуавтоматической винтовкой, из которой недавно были убиты два шведа во время теракта в Брюсселе. Позже в среду его допросят, прежде чем будет принято решение о его аресте.

16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Эти убийства обнажили неэффективность правительственного и судебного аппарата, который позволил подозреваемому свободно разгуливать по Брюсселю, несмотря на то, что Тунис активно добивался его экстрадиции.

Министр юстиции Бельгии подал в отставку из-за этого инцидента.