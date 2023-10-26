Оккупанты сбросили на Херсонщину почти 40 авиабомб за сутки – Гуменюк

В Херсонской области зафиксировано 38 применений управляемых авиабомб. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"За минувшие боевые сутки учтено 38 авиационных бомб управляемых, которые враг направил по населенным пунктам правобережной Херсонщины. Это снова разрушение гражданской структуры, сельскохозяйственной инфраструктуры" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, украинские военные подразделения продолжают ведение контрбатарейной борьбы, что доставляет российским захватчикам огромные проблемы. На временно оккупированной территории сознание граждан высоко, благодаря чему места дислокации вооружения и живой силы противника становятся известными Силам обороны Украины, отметила она.

"За сутки было уничтожено 23 оккупанта на нашем направлении, два танка, три крупнокалиберных пушки, 10 единиц автобронетанковой техники и отменен также наблюдательный пункт врага" , - сообщила Гуменюк.