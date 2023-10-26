Украина увеличит производство боеприпасов, работают частные компании – СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, с боеприпасами есть проблемы не только у Сил обороны, но и у россиян. Он отметил, что западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить за короткий срок.

"Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали оборудование, которое уже монтируют на предприятиях. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство тут одно не справится" , — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что такого расхода боеприпасов не было со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно говорил об "огромном дефиците" боеприпасов в Украине.