Соцсеть X начала тестировать аудио- и видеозвонки

Соцсеть X (Twitter) запускает аудио- и видеозвонки на платформе. Новые функции пока доступны только для некоторых пользователей, сообщает Экономическая правда.

Некоторые члены редакции и другие пользователи X получили уведомления, когда заходили в приложение, со следующим текстом: "Аудио- и видеозвонки здесь".

В настройках программы появился новый переключатель "Включить аудио- и видеовызовы". Он содержит параметры разрешения аудио- и видеовызовов только от людей из адресной книги пользователя, людей, за которыми следит пользователь, а также подтвержденных пользователей.

До сих пор не ясно, насколько широко X запустил аудио- и видеозвонки и могут ли пользователи без премиум-подписки ими пользоваться.

Соцсеть X не объявила официально о запуске звонков, однако опубликовала загадочный пост со словами "Готовы к этому...?".