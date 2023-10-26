ГБР пришло с обыском к и.о. мэра Чернигова

И.о. городского головы Чернигова Александра Ломако сообщил, что утром 26 октября у него дома проводят обыски. В ГБР заявили, что следственные действия санкционированы судом, сообщает Украинская правда.

Ломако заявляет, что ГБР к нему ломятся в квартиру с обыском.

"Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре" , – считает в.о. мэра.

В пресс-службе ГБР подтвердили проведение обысков совместно с СБУ у и.о. мэра Чернигова и заверили, что они санкционированы судом и не имеют отношения к постам Ломако в Facebook. Подробности обещают позже.

В сентябре Ломако заявлял, что СБУ проводила обыски у него дома. В СБУ сообщили, что в целом проводят более 20 обысков в рамках ранее открытого производства.

В мае Ломако сообщил, что следователи пришли с обысками в Черниговский городской совет по уголовному делу относительно отстраненного мэра Владислава Атрошенко.