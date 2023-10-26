Министр иностранных дел Венгрии снова с визитом в Беларуси

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вторично через год посещает Беларусь, сообщает Радио Свобода.

Он примет участие в конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформируемом мире". Мероприятие будет проходить в Минске 26-27 октября.

Ожидается, что Сийярто выступит на пленарном заседании этой конференции, инициированной Александром Лукашенко. В настоящее время глава МИД Венгрии уже встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Также в Минске находится среди прочих и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Петер Сийярто был с визитом в Минске в феврале в знак работы посла Венгрии в Беларуси.

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