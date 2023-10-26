Россияне заявили о сбитии ракеты ATACMS: в ВСУ отреагировали

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что фотографии двигателя от ATACMS, которые публикуют россияне, не значат, что им удалось сбить ракету. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, когда россияне говорят о том, что якобы "сбивают" ATACMS, то нужны доказательства.

"Если они сфотографировали двигатель от ATACMS, который после удара был найден, то это не значит, что они его сбили" , — сказал Игнат.

Он отметил, что баллистические ракеты можно сбить — это было доказано системами противовоздушной обороны Patriot, но нужны подтверждения.

Ранее в Минобороны РФ заявили о якобы "перехвате" двух ракет ATACMS. Оккупанты опубликовали фотографии с разгонными блоками ATACMS, которые Украина недавно получила от США, предположительно, в небольшом объеме. По их информации, которая подтверждается OSINT-ресурсами и сообщениями в местных чатах о взрывах, ракеты упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.