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Новый премьер Словакии выдвинул условие для санкций против РФ

Новый премьер Словакии выдвинул условие для санкций против РФ

Глава нового правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается голосовать в ЕС "ни за какие санкции" против России без оценки эффекта от санкций для стран Евросоюза. Такое заявление он сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Фицо сказал, что не будет голосовать ни за какие санкции против России, если при этом не будут оценены их возможные последствия для отдельных стран-членов.

Также премьер заявил, что готов поддерживать гуманитарную помощь для Украины.

Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов. На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.

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