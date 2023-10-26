В Сумах правоохранители проводят обыски у и.о. мэра

Правоохранители проводят в Сумах обыски у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская, сообщает Украинская правда.

Информацию об обысках подтвердили журналистам в городском совете Сум.

Также источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски продолжаются у местных предпринимателей и на коммунальных предприятиях, которые подозревают в присвоении госсредств.

"Подтверждаю, мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения бюджетными средствами при проведении государственных закупок", – сказала пресс-секретарь Нацполиции.