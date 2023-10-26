Ровенский военком "забыл" указать имущество на 46 млн гривен – ДБР

Сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрение руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, которые ранее избил подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн гривен, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен.

К тому же установлено, что досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку от Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке должностного лица и постороннему доверенному лицу.

Кроме того, в Ивано-Франковске найдено три квартиры общей площадью около 200 кв. м и два гаражных помещения, принадлежащих должностному лицу. На одном из адресов обнаружено и изъято квадрокоптер, которые используют бойцы на передовой. Его происхождение также будет изучено в рамках досудебного расследования.

ГБР отмечает, что причастность должностного лица к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

При этом разница между стоимостью обнаруженной недвижимости и официально подтвержденным заработком должностного лица составляет более 46,6 млн гривен.

Таким образом, руководителю Ровенского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

На данный момент отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога из-за другого дела по избиению солдата.

Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Дело об избиении подчиненного

В июле ГБР установило, что Луцюк и глава районного территориального центра комплектования причастны к избиению подчиненного. Они прибегли к побоям после того, как узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы.

Позже суд арестовал Луцюка без возможности внесения залога.