Большинство украинцев готовы подождать со вступлением в ЕС для интересов Украины

Большинство украинцев – 60% – готовы отложить на время членство в ЕС, чтобы Украина могла отстоять свои интересы во время переговоров с Евросоюзом. Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный по заказу Консультативной миссии Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Вместе с тем только 27% украинцев предпочитают ускоренный темп интеграции в ЕС и поддерживают принятие всех его законов и требований.

Вообще против членства Украины в ЕС – 5% опрошенных.

Респонденты достаточно умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в ЕС. Так, только 22% считают Украину полностью готовой, а 43% дипломатично говорят о необходимости реформ. Еще 25% считают Украину вообще не готовой.

77% респондентов утверждают, что для них важно, чтобы Украина стала членом ЕС. Из них 51% говорят о том, что это очень важно для них. При этом с Запада на Восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом Евросоюза – с 86% до 62%. Хотя в целом во всех регионах большинство членство в ЕС важно.