Коломойский передал корпоративные права на медиагруппу "1+1" – заявление

Олигарх Игорь Коломойский передал корпоративные права на группу 1+1 media, владельцем которой он является, в управление руководителю холдинга Ярославу Пахольчуку на 5 лет. Об этом говорится в заявлении Коломойского, сообщает ТСН.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива" , — говорится в официальном заявлении Игоря Коломойского.

В документе отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Игорю Коломойскому, и получения дивидендов. Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного владельца бенефициарного группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским.

Соответствующее решение было принято сроком на 5 лет "в связи с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, являющихся критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны".