Украинцы стали больше правоохранительным органам – опрос

По сравнению с 2021 годом украинцы стали преимущественно доверять Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Ранее большинство преимущественно не доверяло этим органам.﻿ Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в течение 4-20 сентября, сообщает Украинская правда.

"По сравнению с 2021 годом среди украинцев заметно возросло доверие к большинству органов в секторе общественной безопасности. Так, для Национальной гвардии доверие выросло с 50% до 72%, для СБУ - с 23% до 59%, для НПУ - с 30% до 56%, для СНБО - с 27% до 49%.

Важно, что для СБУ и НПУ фактически видим изменение тренда с "преимущественно не доверяют" на "преимущественно доверяют". В случае НПУ 68% считают, что полиция может предотвращать преступления, а 55% считают, что она может расследовать их (по сравнению с 2021 годом показатели выросли). Такой значительный рост доверия, скорее всего, является следствием выстроенной ассоциации между этими органами и обороной страны, то есть эти органы воспринимаются как элементы противостояния и изгнания врага", – отмечают социологи.

В пресс-релизе указывается, что сложная ситуация по доверию сохраняется с прокуратурой, ГМС, НАБУ и судебной системой.

В ходе исследования опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются Правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.