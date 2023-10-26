В ГБР рассказали, зачем пришли с обысками к временному мэру Чернигова

Обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако проходят совместно с СБУ. Они связаны с проверкой законности его выезда за границу в мае этого года. Об этом заявила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Обыски проводятся совместно с СБУ также для того, чтобы "посетить" с обысками в Черниговский городской совет и в квартиру и.о. мэра. Проверяется законность пребывания его за границей" , - рассказала Сапьян.

По ее словам, командировка Ломако была оформлена 7 мая 2023 года в Германию.



"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, каким образом он мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. Есть информация, что его "каникулы" ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая", - отметила Сапьян.

В свою очередь она подчеркнула, что ГБР известно, какую информацию обнародовал сам Ломако касательно "причин обысков".

"Но мы хотим заметить, что обыски проводятся на основании определения суда от 6 октября. То есть решение суда было намного раньше, чем проводятся обыски сейчас. Поэтому я бы не связывала некоторые посты в соцсетях с происходящими сегодня событиями", - резюмировала Сапьян.