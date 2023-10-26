Президент Польши заявил, что есть два претендента на пост премьера

Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с политическими партиями, которые прошли в новый Сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата, и назвал дату первого заседания нового состава парламента, сообщает Европейская правда.

Анонсируя обращение Дуды в четверг, польские СМИ сообщали, что президент не будет объявлять имени единственного претендента на пост главы правительства. В своем заявлении Дуда сказал, что претендентов двое.

"Сегодня мы имеем двух серьезных кандидатов на должность премьер-министра, две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство" , – сказал Дуда, назвав такими кандидатами Дональда Туска от оппозиции и действующего премьера Матеуша Моравецкого.

Дуда отметил, что "это новая ситуация в наших демократических стандартах и я должен это учитывать", когда партия, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах, столкнулась с коалицией оппозиционных партий в Сейме, которые будут иметь большинство.

Несмотря на призывы оппозиции начать работу Сейма как можно раньше, Дуда не прислушался к ним. Он сказал, что срок работы нынешнего парламента еще продолжается и он не видит оснований сокращать конституционный четырехлетний срок его полномочий.

Поэтому первое заседание нового состава Сейма Дуда решил назначить на 13 ноября.

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.