В Тернополе отправили в отставку председателя облсовета, подозреваемого в коррупции

На сессии Тернопольского областного совета депутаты проголосовали за освобождение с должности председателя облсовета Михаила Головко. Депутаты проголосовали единогласно, сообщает Суспільне.

Проголосовали "За" 51 депутат.

Депутаты за увольнение председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко голосовали тайно. Он на собрание депутатов и сессии не пришел.

Начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш предложил обязанности председателя областного совета временно возложить на Владимира Болещука. Проголосовали "за" 49 депутатов.

Михаил Головко вчера, 25 октября, ответил на вопросы корреспондентов о требованию депутатов об освобождении его от должности.

"После событий 26 июня, которые произошли со мной, то, соответственно, я понимаю, какое у кого-то желание ускорить события по снятию меня с должности руководителя областного совета и может уже кто-то хочет на это место или уже определены определенные кандидатуры. Поэтому будем видеть, как будут развиваться события" , – сказал он.

Напомним, 26 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.