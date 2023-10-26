Украина приостановила "зерновой коридор" из-за угроз от авиации РФ

26 октября, что Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.﻿ Об этом заявила консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морпортов Украины, сообщает Экономическая правда.

"Вечером 25 октября АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года" , - отметили в Barva Invest.

Сообщается, что такая приостановка де факто действует уже в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую в результате увеличения активности российской авиации.

Предварительно, запрет будет действовать 26 октября.

"Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено что он будет продлен" , - сообщили в Barva Invest.

В сообщении также говорится о возможных последствиях приостановки зернового коридора

"Эти неожиданные ограничения означают простои судов. Ожидаем негативной реакции бизнеса на отсутствие прогнозируемости. Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и перекладывать дополнительные затраты вниз по логистической цепочке" , - прогнозируют в Barva Invest.

"Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены" , - говорится в сообщении.

Напомним,﻿﻿ 25 октября в ОК "Юг предупредили об активизации в районе морского зернового коридора российской авиации. В частности, россияне сбросили четыре взрывных устройства.

Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".