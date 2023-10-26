Под Авдеевкой стало меньше стрелковых боев: в ГВА назвали причину

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными, сообщает Лига.net.

По его словам, в целом ситуация вокруг Авдеевки остается сложной. Враг бьет по городу и днем, и ночью, применяет ствольную, реактивную артиллерию, минометы, авиабомбовые удары.

В то же время, по словам Барабаша, из-за погодных условий в этом направлении фиксируется снижение количества стрелковых боев.

"Скажем так, сейчас мы немного меньше слышим с позиций стрелковых боев. Скорее всего, меньше они активны, потому что с вечера у нас очень сильный дождь и почвы влажные" , – сказал Барабаш.

Он добавил, что из-за непогоды оккупанты почти не могут использовать беспилотники.

Утром военные заявляли, что в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 15 атак оккупантов.