В Венгрии хотят объяснения от Швеции, прежде чем принять ее в НАТО

В администрации Орбана заявили, что Венгрия ожидает "объяснений" от Швеции, прежде чем парламент страны ратифицирует протокол о ее вступлении в НАТО. Об этом на брифинге заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает Европейская правда.

Гуйяша спросили, планирует ли Венгрия сдержать обещание не стать последним государством НАТО, которое ратифицирует вступление Швеции – поскольку турецкий парламент должен проголосовать в ближайшее время.

Он в ответ напомнил о "том, что происходило в шведско-венгерских отношениях в последнее время", имея в виду критику демократического отката в Венгрии.

"Если они считают, что то мнение было ошибкой, то должны четко сказать об этом. Если они считают, что были правы – не знаю, почему они хотят быть с нами в одной команде" , – сказал Гергей Гуйяш.

Ранее в сентябре чиновник заявлял, что шведы "сделали все возможное, чтобы разрушить уважение и доверие" между Швецией и Венгрией, и что Швеции "будет лучше", если Венгрия отложит ратификацию.

В то время СМИ сообщали, что Венгрия не планирует одобрять вступление Швеции этой осенью и хочет добиться переговоров на высшем уровне.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе после нескольких месяцев задержки направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В венгерской оппозиции после того призвали немедленно собрать парламент для одобрения вступления Швеции, чтобы Венгрия не оказалась последней страной в этом процессе. Однако в парламенте отклонили предложение.