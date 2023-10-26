Киевсовет выделил почти 1,5 млрд гривен для Сил обороны – мэр

Киевсовет выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств силам безопасности и обороны, из которых 980 миллионов гривен – ВСУ, 100 миллионов – Нацгвардии, 300 миллионов – на финансирование городской целевой программы "Защитник Киева". Об этом заявил мэр Виталий Кличко по результатам внеочередного заседания Киевсовета, сообщает Радио Свобода.

Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники.

"Также, как и в прошлом году, выделяем деньги и производим выплату материальной помощи бойцам киевских добровольческих формирований территориальной обороны, которые выполняют боевые распоряжения. Это – 100 миллионов гривен" , – сообщил Кличко.

Он отметил, что в КГГА постоянно обращаются разные подразделения, бойцы и командиры. Но средства, по закону, местные власти могут перечислять только военным подразделениям, зарегистрированным в Киеве.

Ранее КГГА направила из городского бюджета более 6,2 миллиарда гривен на нужды военных. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании Киевсовета 3 октября.

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