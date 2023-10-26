Зеленский собирал военный кабинет: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирал заседание военного кабинета в специальном формате.
Детали обнародовали в Telegram-канале Зеленского.
Президент сообщил о очном присутствии всех командующих направлений: Сырького, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля.
"Их подробные доклады по своим направлениям, оборонным и наступательным действиям, специальным задачам. Откровенный разговор на важнейшие темы", - отметил Зеленский.
Также на военном кабинете заслушали доклады Главкома Залужного, министра обороны Умерова, начальника ГУР Буданова и главы СБУ Малюка.
"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный снабжением наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК", – говорится в сообщении.