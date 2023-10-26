Орбан хочет переговоров с Украиной для разблокирования 500 млн военной помощи ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы приезда в Будапешт украинской делегации перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

Орбана спросили, чего ожидать дальше в плане 500 млн помощи для Украины из European Peace Facility, выделение которых не могут одобрить из-за венгерского вето.

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", – заявил Виктор Орбан.

Напомним, в понедельник топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел подтвердил отсутствие решения о выделении восьмого транша на 500 млн евро для помощи Украине оружием.

Боррель добавил, что министры также обсуждали одобрение многомиллиардной отдельной программы финансирования военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, но ждут политических указаний Европейского совета, который соберется на этой неделе.