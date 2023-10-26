Израиль заявил, что ХАМАС удерживает в заложниках более 220 человек

Израильская армия заявляет, что боевики ХАМАС после атак 7 октября держат в заложниках в секторе Газа 224 человека. Об этом пишет CNN, сообщает Укринформ.

Заложники были схвачены, когда ХАМАС совершил неожиданную атаку на Израиль в начале этого месяца – часть людей боевики похитили из их домов в кибуцах вблизи границы, других – с музыкального фестиваля Supernova в пустыне Негев недалеко от сектора Газа.

ХАМАС освободил только четырех заложников - среди них двое американок Джудит Раанан и ее 17-летняя дочь Натали, приехавших в Израиль, чтобы отпраздновать день рождения родственника в кибуце Нахаль Оз. Передача прошла на границе с сектором Газа 20 октября.

В понедельник вечером ХАМАС освободил еще двух заложниц – израильтянок 85-летнюю Йохевед Лифшиц и 79-летнюю Нурит Купер, переданных представителям Красного Креста на пункте пропуска "Рафах" между Израилем и Египтом. Женщины были похищены террористами из их домов в кибуце Нир-Оз. Их мужчины до сих пор остаются в плену на территории сектора Газа.

Остальные 224 заложника из таких стран, как Мексика, Бразилия, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Британия и Таиланд, а также израильские гражданские лица и солдаты.

В настоящее время продолжаются переговоры по освобождению заложников, которые ХАМАС содержит в Газе, сообщили источники CNN. Однако переговоры, в которых принимают участие США, Израиль, Катар, Египет и ХАМАС, сложны.