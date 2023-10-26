СМИ: Литва запретила импорт российского сжиженного газа с ноября

В Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает LRT.

Сегодня, 26 октября, Сейм принял поправки в Закон о природном газе, которые предусматривают запрет на импорт из России. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис рассказал, что российский сжиженный газ на регазификационные объекты в Литве доставляла из Польши компания Cryogas M&T Polska.

При этом названия компаний, которым в Литве поставляли российский СПГ, пока не раскрывают.

Импорт сжиженного газа из России в Литву через Клайпедский терминал был приостановлен в марте 2022 года, а с апреля этого года также приостановлен импорт российского газа по трубопроводам.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ускорить поставки боеприпасов Украине.