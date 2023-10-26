В ЕС поддержали генсека ООН Гутерриша на фоне призывов к его отставке

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, к отставке которого призвал Израиль, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель написал в Twitter (X).

"Мы полностью поддерживаем работу генерального секретаря Гутерриша и сотрудников ООН в поддержку мира и помощи людям на Ближнем Востоке и во всем мире", – отметил топ-дипломат ЕС.

По его словам, Гутерриш "однозначно осудил" преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.

"Он также четко заявил, что все гражданские жизни ценны одинаково и что международное гуманитарное право применяется ко всем, до и после 7 октября", – добавил Боррель.

Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан требовал отставки Гутерриша после того, как тот заявил, что "нападения ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации", и это привело к росту уровня насилия, перемещению людей и экономическому упадку.

Сам генсек ООН заявил, что в речи на Совбезе "однозначно осудил" атаку ХАМАС на Израиль, подчеркнув, что "ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения и похищения гражданских".