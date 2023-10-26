Игнат прокомментировал данные властей Хмельницкой области о разрушениях

Местные власти самостоятельно оценивают ущерб от ударов врага и работы ПВО Украины, в то же время задача противовоздушной обороны - сбивать вражеские цели там, где это возможно, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии УП.

"Я немного удивился той информации (местной власти Хмельницкой области о последствиях вражеской воздушной атаки 25 октября -ред.). Как после ядерного взрыва... 1760 гражданских объектов, школы, церкви, звучит страшно.

Нужно объяснить, что происходит... Если сбивается "Шахед" или ракета, соответственно происходит взрыв в воздухе, взрывается зенитная ракета, взрывается воздушная цель врага, взрывной волной могут быть повреждены стекла (у стекол шансов вообще очень мало, именно поэтому их лентой скрепляют, чтобы обломки не поразили людей). Таким образом происходит противовоздушный бой.

Если есть хоть и небольшое количество тех же "Шахедов" или ракет, населенные пункты и дома попадают в зону поражения ПВО, то такие вещи случаются.

Обломки обязательно возвращаются на землю, поэтому мы просим людей идти в укрытие.

Таким образом есть повреждения соответственно кровель, окон. Однако все по-разному считают, потом же нужно помощь финансовую оказывать руководителям, которые об этом говорят. Поэтому надо с пониманием отнестись к информации, которая сейчас идет, и не пугать людей страшными цифрами, внести ясность".

В комментарии УП Игнат уточнил, что в небе над Хмельницкой областью в ночь на 25 октября было уничтожено 6 "Шахедов", еще 5 - по маршруту следования в разных областях.

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