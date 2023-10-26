Нардепы написали заявление на экссоветника главы ОП Арестовича

Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа и ее коллеги написали заявление в полицию на бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении правонарушения, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Я и 28 моих коллег — народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения… Я считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что Разведчик-Любитель является настоящим преступником. Я это подробно объяснила правоохранительным органам" , — отметила она.

Нардеп отметила, что закон Украины №2310-IX от 19.06.2022 вводит строгие ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Кроме того, Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование любого русскоговорящего культурного продукта с 2018 года. Законность этого решения признал Верховный суд Украины.

"Граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с россией. Ведь "Чья речь — это власть". И именно это своим способом пропагандирует Путин" , — добавила Пипа.

Она считает, что "нарцисс" Арестович прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суда, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения).

"В целом действия этого персонажа напрямую связаны с угрозой национальной безопасности Украины" , — подчеркнула Пипа.

Напомним, в начале июня нардеп Наталья Пипа подала заявление в полицию на уличного музыканта, который во Львове пел песни Виктора Цоя. Сначала она сделала замечание молодому человеку, который вместе со своим другом отреагировал агрессивно. Мол, он приехал из Одессы, где все говорят на украинском языке. "Одессу х**рят, больше чем Львов. Чего ты ко мне до**алась за язык, пошла на**й! Цой — легенда рока!" – сказал музыкант. Тогда Пипа вызвала полицию.