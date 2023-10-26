Киевские власти дали советы на случай отключений электроэнергии

Киевские власти обнародовали перечень рекомендаций, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Соответствующая информация размещена на сайте КГГА.

"Эти советы помогут киевлянам и гостям столицы справиться в случае чрезвычайных ситуаций" , - говорится в сообщении.

Итак, жителям города, советуют:

Сделать запас питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды (включая жидкость, потребляемую с пищей) и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы необходимо сделать минимум на 3 дня. Карта бюветов Киева - по ссылке﻿.

Сделать запас пищи, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. В частности это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы; сушеное и вяленое мясо; сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры); хлебцы, печенье, сухари; сухофрукты, орешки; шоколад, конфеты; энергетические батончики.

Подготовить и зарядить павербанки и портативные зарядные станции.

Сделать необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т.д.

Позаботиться о наполненности домашней аптечки всеми необходимыми для вас лекарствами.

Приобрести FM-радио на батарейках/рацию.

Подготовить туристическую горелку с газовым баллоном или на сухом спирте. Ознакомиться с правилами﻿ хранения и пользования туристическими газовыми баллонами и горелками.

Позаботиться о пожарной безопасности. Например, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где будут зажигать свечи или пользоваться горелкой.

Заменить в помещениях обычные лампочки на LED-лампы. Это поможет уменьшить потребление электроэнергии.

Сохранять тепло в доме. Утеплить помещение - заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию окон, поместить алюфом между стеной и батареей.

Подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев.

Позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевать светоотражающую одежду или носить светоотражающую ленту на рукаве, сумке или рюкзаке.

Также в КГГА сообщают, что в случае блэкаутов в городе будут работать пункты обогрева.

Карты этих пунктов пока нет Но столичная власть обещает ее опубликовать на Официальном портале Киева, в Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.