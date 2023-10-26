В Германии арестовали предпринимателя, который мог продать РФ двигатели для дронов
Предпринимателя из центральной Германии в среду арестовали по подозрению в поставках России двигателей для беспилотников "Орлан-10" в нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом в четверг сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне, сообщает AFP.
Обвиняемый находится под следствием по подозрению в нарушении немецкого закона о внешней торговле и платежах.
Утверждается, что в 2022 и 2023 годах он поставлял модели авиационных двигателей, электронные компоненты и другие материалы через посредника в Гонконге компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.
По данным следствия, авиационные двигатели той модели, которую немецкий предприниматель сбывал в Россию, используются в частности в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10". Их российские вооруженные силы используют в войне против Украины для наведения артиллерийского огня.
Следователи управления уголовного розыска таможни изъяли у компании обвиняемого всего 120 таких двигателей еще летом 2023 года, предотвратив таким образом возможный экспорт в Россию.
Кроме того, предпринимателя обвиняют в незаконном вывозе из Германии двух дорогих автомобилей. Они тоже якобы были ввезены в Россию через Гонконг, что нарушает санкционный режим ЕС.
Согласно сообщению, стоимость всех незаконно вывезенных товаров составляет около двух миллионов евро. Немецкие правоохранители также провели обыски в шести жилых и офисных помещениях, связанных с обвиняемым.
Еще в начале года немецкие правоохранители обратили внимание на то, что соседние с Россией страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве.
Такие случаи недавно зафиксировала, среди прочего, Служба безопасности и информации Чехии.