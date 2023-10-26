Умеров обсудил с главой Минобороны Германии военную поддержку Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 26 октября, провел разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Минобороны Германии.
Отмечается, что Писториус днем поговорил с Умеровым.
Они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины во время видеоконференции.
"Мы продолжим помогать всем, чем сможем - столько, сколько потребуется", - добавили в Минобороны Германии.
Помощь Украине от Германии на зиму
Напомним, Германия активно помогает Украине подготовиться к предстоящей зиме. Ее помощь является не только финансовой, но и военной.
В частности, недавно власти ФРГ анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли системы противовоздушной обороны, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot.
Недавно стало известно, что Германия дополнительно предоставит Украине почти 200 миллионов евро на нужды энергетических компаний.