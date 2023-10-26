США, Польша и Британия больше всего помогли Украине в войне с РФ - опрос

Украинцы с заметным отрывом чаще всего называют Соединенные Штаты, Польшу и Великобританию как страны, которые больше всего помогли Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института, опубликованный в четверг.

Во время опроса украинцев просили назвать три страны или международные организации, которые, по их мнению, оказывали наибольшую поддержку Украине в условиях российской военной агрессии, без вариантов ответа.

Подавляющее большинство – 69% – вспомнили Соединенные Штаты, далее с заметным отрывом находятся Польша (51%) и Великобритания (44%). Интересно, что эти страны возглавляли рейтинг и в предыдущих опросах, но по сравнению с опросом в феврале 2023-го существенно упали упоминания Польши (с 71%).

Значительное количество раз упоминали и Германию (22%), причем ее упоминание значительно возросло с апреля 2022-го, когда страну как значительного донора помощи Украине называл лишь 1% респондентов.

Более двух процентов украинцев, принимавших участие в опросе, упоминали также ЕС (7%), Литву и Францию (по 5%), НАТО (3%), Канаду, Чехию, страны Балтии в целом и отдельно Эстонию (по 2%). Более 1% приводил ООН, Латвию, Нидерланды, Италию, Турцию, Румынию, Данию и Детский фонд ООН.

Лишь 1% респондентов не смог назвать ни одной страны или организации, которая оказывала наибольшую поддержку Украине в условиях российской военной агрессии. Добавим, что распределение респондентов по разным возрастным группам и регионам примерно одинаковое.

Опрос состоялся 9-12 сентября 2023 года путем телефонных интервью с использованием компьютера и охватил 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2 процентных пункта в обе стороны.

Отметим, что до начала большой войны среди стран, которые украинцы назвали "дружественными", можно было выделить шесть лидеров. Четыре из них имели схожие показатели: это Соединенные Штаты Америки (28%), Польша (26%), Германия (23%), Беларусь (21%). За ними шли Литва с Грузией (по 14%).