Федоров: Силы обороны получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot
Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Птицы помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты окупантов".
Федоров также сообщил, что Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.
Дроны полностью разработала и произвела в Украине компания Gurzuf Defence.