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Федоров: Силы обороны получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot

Федоров: Силы обороны получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot
Фото: Telegram

Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Птицы помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты окупантов".

Федоров также сообщил, что Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.

Дроны полностью разработала и произвела в Украине компания Gurzuf Defence.

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