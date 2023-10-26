В Минвосстановления отрицают приостановку работы зернового коридора

Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее сообщение обнародовано министерством вечером 26 октября.

"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами" , - отмечают в Минвосстановления.

"Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий" , - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые уже прошли временным коридором.

Сейчас в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировало более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Напоминаем:

Консалтинговая компания Barva Invest утверждает, что 25 октября АМПУ выпустила предупреждение о том, что движение судов коридором будет приостановлено 26 октября 2023 года.

Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".