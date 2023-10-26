Ситуация на фронте 26 октября: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Украинские воины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия в Бахмутском направлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 45 боевых столкновений.

Российские террористы в целом нанесли 14 авиационных ударов, а также осуществили 12 обстрелов из РСЗО по позициям наших воинов. Есть раненые и погибшие среди гражданских. В частности повреждения, а также разрушения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Новая Гута, Волфино и Пожня Сумской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клищеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 14 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Опытное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 13 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил. Также нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоселовка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Львовское, Тягинка, Никольское Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.