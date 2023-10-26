Почти 80% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО - опрос

Если бы в Украине сейчас состоялся референдум по вступлению в Североатлантический Альянс, то такой шаг поддержали бы почти 80% украинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института, опубликованный в четверг.

По состоянию на сентябрь 79% опрошенных украинцев поддерживали членство Украины в НАТО и только 5% заявили, что проголосовали бы против. В апреле 2022-го, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ, поддержали бы вступление в Альянс только 59% респондентов и 14% – не поддержали бы.

В целом во всех регионах Украины преобладает приверженность относительно вступления Украины в НАТО, но на востоке она наименьшая: 64% поддерживают, еще 10% – не поддерживают, а 22% не голосовали бы на таком референдуме.

Опрос состоялся 9-12 сентября 2023 года путем телефонных интервью с использованием компьютера и охватил 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2 процентных пункта в обе стороны.

Отметим, что согласно другому опросу Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС, 65% украинцев доверяют Европейскому Союзу, тогда как НАТО – 59%.