Зеленский: Украина "практически" выполнила рекомендации ЕС, ожидаем начала переговоров

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС, сообщает Европейская правда.

Текст обращения Зеленского опубликовал Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Евросоюза относительно будущего вступления, вспомнив о подписании закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц.

"Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии – и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – добавил он.

По мнению Зеленского, это решение "во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза".

"Или выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и Беларусью, или... выиграет прошлое. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить", – подытожил президент.

Во вторник 24 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.