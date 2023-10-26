Залужный обсудил защиту инфраструктуры на зиму с коллегами из Британии и США
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
"В ходе переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника.
Остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике".
Отдельно командующие обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и прикрытие в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры.