В районе временно оккупированного Токмака раздаются взрывы - Федоров

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области раздаются взрывы в четверг вечером, 26 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Недалеко от Токмака оккупанты принимают горячие подарки от ВСУ. Жители сообщают о громких взрывах" , - написал Федоров.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области – город, временно находящийся под оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, часто становящиеся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их количество участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

В то же время, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. Очевидно, они не отходят от своей уже знакомой тактики живого щита и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.