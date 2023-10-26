Румыния установила систему борьбы с беспилотниками на границе с Украиной

Система противодействия беспилотникам в румынских населенных пунктах на границе с Украиной, уже установлена, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Digi24.

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", – отметил он.

Румынский президент рассказал, что продолжающееся совершенствование системы позволит предотвращать инциденты с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Йоханнис добавил, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радаров обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", – пояснил он.

Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.

Также СМИ сообщали, что Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников.