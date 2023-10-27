ЕС призвал к "гуманитарным паузам" в Газе и поддерживает Израиль в самозащите

Лидеры ЕС во время саммита призвали к созданию гуманитарных коридоров и приостановке обстрелов в Секторе Газа, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

В заявлении говорится, что Европейский Совет "решительно осуждает действия ХАМАС" и поддерживает право Израиля на защиту в соответствии с международным правом.

При этом, Европейский Совет выразил свою глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе и призывал к "постоянному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу" с помощью всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд.

Также в ЕС заявили о готовности способствовать оживлению политического процесса на основе решения о создании двух государств, "в том числе посредством Дня мира".

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа.Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа. Однако сегодня WSJ сообщило, что страна откладывает старт наземной операции из-за договоренностей с армией США.