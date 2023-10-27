В ЕС надеются на мирный саммит по войне в Израиле, ХАМАС не пригласят

Мирный саммит по войне Израиля и ХАМАС может состояться "в ближайшие недели или месяцы", пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что идея мирного саммита уже была на столе во время недавней встречи в Египте.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели и месяцы мы сможем добиться прогресса" , - сказал он.

Мишель также подчеркнул, что ХАМАС является террористической организацией, и он не видит никакой роли боевиков в конференции, в которой примет участие ЕС.