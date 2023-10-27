Пентагон заявил о переброске около 900 военных США на Ближний Восток

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Штаты перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток, сообщает Украинская правда.

"Около 900 американских военнослужащих находятся в процессе переброски в зону операций Центрального командования США. К ним относятся силы, которые ранее были переведены в состояние готовности, и они разворачиваются с континентальной части США", – заявил он.

"Я не буду говорить о конкретных местах дислокации этих сил, но могу подтвердить, что они не направляются в Израиль" , – добавил пресс-секретарь.

Райдер сообщил, что в период с 17 по 26 октября силы США и коалиции были атакованы БпЛА и ракетами по меньшей мере 12 раз в Ираке и четыре раза в Сирии.